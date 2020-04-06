القاضية عون فتحت تحقيقا بالاخبار المتداولة حول استيراد فيول غير مطابق للمواصفات

فتحت النائب العام الاستئنافي في جبل ​لبنان​ القاضية ​غادة عون​ تحقيقًا ب​الاخبار​ المتداولة في الاعلام حول استيراد باخرتي فيول غير مطابقة للمواصفات. وأعطت إشارة لمفرزة ​جونية​ القضائية المباشرة في التحقيقات. وكان ممثّل شركة سوناطراك الجزائرية في لبنان طارق فوّال قد أكد استعداد الشركة للتعاون مع ​وزارة الطاقة​ لحل الإشكال المتعلق بعدم مطابقة الشحنة الأخيرة من الفيول للمواصفات. ولفت فوّال إلى ان "الشحنة، التي تحتوي على 38 ألف طن من الفيول، كانت قد انطلقت من ​مالطا​ في 7 آذار الماضي، بعدما خضعت البضائع للفحص المخبري من قبل شركة Bureau veritas، وتبيّن أنها متطابقة مع مواصفات iso 8217 التي تحددها ​الدولة اللبنانية​ في العقد الموقّع مع الدولة الجزائرية".

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