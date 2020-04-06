اعتبر الأمين العام لـ"تيار ​المستقبل​" ​أحمد الحريري​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "غريب هذا الزمن. مرجع أساسي في البلد ينتقد السياسات الاقتصادية منذ 30 سنة، وفي البيان نفسه يعول على تنفيذ برنامج "سيدر" وهو آخر أهم محطة من هذه "السياسات" التي اعتمدتها ​حكومة سعد الحريري​. حسنا فعل المرجع بتبني "سيدر" لكن فاته أنها من أهم "السياسات" التي انتقدها". عشنا وشفنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الحريري: مرجع أساسي ينتقد السياسات الاقتصادية منذ 30 سنة ويعول على تنفيذ سيدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.