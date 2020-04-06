أعلن وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "مع انتهاء مهلة اعطاء الملاحظات على مشروع قانون ​حماية المستهلك​، نعدكم بأخذ أفكاركم البناءّة لإعداد افضل قانون لحمايتكم كمستهلكين واحالته بسرعة الى ​مجلس الوزراء​"، موجعا الشمر الى "كل المشاركين، بفضل تعاونكم سنبدأ مرحلة جديدة من الردع ومكافحة الغش واخذ اجراءات اكثر فعالية بحق التجار المخالفين".

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كانت هذه تفاصيل خبر نعمه: سنبدأ مرحلة جديدة من الردع ومكافحة الغش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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