اعتصام لأصحاب الصيدليات في مناطق الشويفات استنكارا لعمليات السرقة

نفذ أصحاب ​الصيدليات​ في مناطق ​الشويفات​ و​دوحة عرمون​ و​بشامون​ وخلدة ومحيطها اعتصاما ظهر اليوم تضامنا مع صيدلية "نانا" في الشويفات التي تعرضت للسرقة و​إطلاق النار​ من قبل مسلحين ملثمين على دراجتهم النارية، وللمطالبة بتأمين الحماية لهم بعد موجة ​السرقات​ التي طالت العديد من صيدليات المنطقة. وأبدى عدد من أصحاب الصيدليات خوفهم من أعمال السرقات المتواصلة منذ زمن وتهديد ​السلاح​ على حياتهم، مستغربين "عدم إقامة دوريات منتظمة للقوى الأمنية وخصوصا في هذه المناطق التي تعتبر ملاذا آمنا للسارقين". وتم اليوم إقفال غالبية الصيدليات في المنطقة. وطالبت صاحبة صيدلية "نانا"، فريال زهر ​الدين​ وزير الداخلية بـ "تسيير دوريات في المنطقة التي غالبا ما تحصل فيها سرقات بقوة السلاح". وأكدت ان "الاستهتار الحاصل بأمن العاملين في ​القطاع الصحي​ والصيدلي هو استهتار بأمن المواطنين".

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