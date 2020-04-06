أصدرت بلديتي ​القليعة​ و​برج الملوك​ بيانا جاء فيه: "بعد بدء ​الحكومة​ إعادة المغتربين الى ​لبنان​، نتمنى من أهل أي مغترب عائد الى اي من البلدتين، إبلاغ ​البلدية​ المعنية عن تاريخ الوصول، والمكان الذي سيعتمده كحجر منزلي لمدة 14 يوما، مهما كانت نتيجة فحص الPCR، ونتمنى عليهم الالتزام بالإرشادات الوقائية كافة، كمنع الاختلاط معه لدى وصوله وطيلة فترة الحجر، وذلك حفاظا على صحة الجميع. وتؤكد استعدادها الكامل لتقديم أية مساعدة تضمن سلامة المغترب، وسلامة أهله وعائلته".

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كانت هذه تفاصيل خبر بلديتا القليعة وبرج الملوك: لضرورة اعلامهما بوصول المغتربين وحجرهم مهما كانت نتيجة فحص الPCR لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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