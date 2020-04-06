بلدية المحيدثة راشيا اتخذت اجراءات وقائية للحد من انتشار الكورونا

أعلنت بلدية المحيدثة في قضاء، عن "اتخاذها اجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد بمتابعة من رئيس ​البلدية​ مروان شروف، الذي أوضح ان "الاجراءت تهدف لتوفير شبكة أمان صحية واجتماعية ارتكزت على انشاء خلية ازمة مؤلفة من 15 شابا وشابة دورها اقرار الاجراءات المتخذة، وانشاء فرقة لتعقيم مؤلفة من 20 شابا وشابة دورها تعقيم الاماكن العامة والمحلات والمنازل دوريا، اضافة الى انشاء لجنة التوعية والارشاد تركز دورها على ارشاد المواطنين عبر التواصل الاجتماعي والمباشر ضمن الإجراءات الوقائية اللازمة".

واشار شروف الى "انشاء فرقة تعقيم الاليات والسيارات على مداخل القرية مؤلفة من 30 شابا بدوامات يومية بالتنسيق مع شرطة البلدية، وانشاء لجنة متابعة الارشادات للمحلات التجارية مؤلفة من ثماني شابات وشاب دورها الحضور اليومي الى المحلات وتقديم الارشادات والتوجيهات التي من شأنها تعزيز ​الوقاية​ والأمان، ولجنة لمتابعة ​العائلات المحتاجة​ وتشكيل صندوق ريعي غير معلن عنه من مجموعة شباب وشابات لتغطية الحاجات ضمن الامكانيات المحدودة، وتشكيل فريق من اطباء البلدة للتدخل والمساعدة والتوجيه، ومجموعة من الممرضين ومن الذين خضعوا لدورات ​الصليب الاحمر اللبناني​ مع ​سيارة​ اسعاف مجهزة للحالات الطارئة، وتوزيع كمامات ومعقمات على المنازل بشكل دوري، وتوفير ادوية للامراض المستعصية والمزمنة".