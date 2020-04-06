النشرة: احباط عملية هروب مساجين من زحلة بعد ضبط عملية حفر نفق بالسجن

علمت "الخليج 365" أن "عناصر قوى الامن الداخلي المولجة حماية سجن زحلة للرجال أحبطت عملية هروب المساجين من داخل السجن بعد ان تم ضبط عملية حفر نفق من داخل السجن الى خارجه خلف احد الحمامات".
واشارت المعلومات الى أن "عملية الحفر هذه أستمرت لأكثر من ثلاثة أشهر".
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