النشرة: احباط عملية هروب مساجين من زحلة بعد ضبط عملية حفر نفق بالسجن

علمت "​الخليج 365​" أن "عناصر ​قوى الامن الداخلي​ المولجة حماية ​سجن زحلة للرجال​ أحبطت عملية هروب المساجين من داخل ​السجن​ بعد ان تم ضبط عملية حفر نفق من داخل السجن الى خارجه خلف احد الحمامات".

واشارت المعلومات الى أن "عملية الحفر هذه أستمرت لأكثر من ثلاثة أشهر".