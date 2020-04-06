أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ أنه "حتى تاريخ 6/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبت مخبرياً إصابتها بفيروس كوورنا في ​مستشفى​ بيروت الحكومي الجامعي ومختبرات ​المستشفيات​ الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 541 حالة بزيادة 14 حالة عن يوم امس، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية بلغ 242 فحصا (دون احتساب الفحوصات التي اجريت للمغتربين) وتم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه 19 وفاة"، كاشفة أنه "بالنسبة للمغتربين لم يتم تسجيل إصابات حتى تاريخه وعدد الفحوصات التي أجريت لهم بلغ 164 فحصا".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: إرتفاع عدد الإصابات بكورونا الى 541 بعد تسجيل 14 إصابة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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