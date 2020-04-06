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50 ألف وفاة في أوروبا بفيروس كورونا المستجد

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام


باريس: أودى فيروس المستجدّ بحياة أكثر من 50 ألف شخص في أوروبا بينها قرابة 85% في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الاثنين عند الساعة 09,45 ت غ.

وبتسجيلها وفاة 50209 أشخاص (من أصل 675580 إصابة)، أوروبا هي القارة الأكثر تأثراً بوباء كوفيد-19. وتُعدّ إيطاليا (15877) وإسبانيا (13055) الدولتين الأكثر تضرراً جراء المرض في العالم. وتسجّل فرنسا 8078 وفاة فيما أبلغت المملكة المتحدة عن 4934 وفاة.

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