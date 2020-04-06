تراجع الوفيات في إسبانيا بكورونا لليوم الرابع على التوالي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







مدريد: أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 637 شخصاً في 24 ساعة في إسبانيا، في تراجع لعدد الوفيات في البلاد لليوم الرابع على التوالي وفي أدنى حصيلة منذ 13 يوماً، بحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة الاثنين.

وارتفع عدد الإصابات بنسبة 3,3% في 24 ساعة، مقابل 4,8% في اليوم السابق، ما يشير إلى أن العدوى تتباطأ في البلد الذي يسجّل أكبر عدد وفيات في العالم بعد إيطاليا. وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية في إسبانيا 13055 فيما وصل عدد الإصابات إلى 135032.



مواضيع قد تهمك :