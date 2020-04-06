مقتل 20 عسكرياً على الأقل في هجوم نسب لجهاديين في مالي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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باماكو: قتل 20 عسكرياً مالياً على الأقل الاثنين في منطقة غاو في شمال البلاد التي تشهد نزاعا مسلحا، في هجوم نسب لجهاديين، كما أكد مسؤولون محليون.

وأكد مسؤول في بلدية بامبا رفض الكشف عن هويته في اتصال هاتفي "هاجم إرهابيون معسكر الجيش في باميا في وقت مبكر صباحاً. قتل على الأقل 20 عسكرياً". أضاف أن "الإرهابيين غادروا. تمّ تدمير معدّات. ننظّم أنفسنا مع مسؤولين آخرين والسكان بالنسبة إلى الجثث".

وأشار مسؤول آخر لم يكشف هو أيضاً عن اسمه إلى أن الحصيلة قد تكون أكبر، إذ إن عملية البحث عن الضحايا لا تزال جارية.

وأكد مصدر عسكري مالي في غاو، وهي مركز المنطقة، الاعتداء ومقتل الجنود، من دون تحديد عددهم. وقال إن هناك خسائر أيضاً في صفوف المهاجمين.

يتعرّض الجيش المالي منذ أشهر لاعتداءات دامية عدة، في بلد يواجه أنشطة مجموعات مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، وأعمال عنف أهلية.

