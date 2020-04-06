شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة للانضمام لعضوية اتحاد المحامين العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتحاد المحامين العرب هو منظمة عربية دولية غير حكومية، مقرها الدائم القاهرة، وشعارها "الحق والعروبة"، يتكون من نقابات ومنظمات وجمعيات المحامين في الأقطار العربية المنضمة إلى الاتحاد، بالإضافة إلى الأفراد الممارسين للمهنة بصفتهم الفردية طبقا للقواعد والضوابط التي يحددها المكتب الدائم.

تأسس الاتحاد عام 1944، ويقوم الاتحاد بدور قومى هام كداعية للقيم الكبرى التي ترفعها حركة التحرر العربي حيث يعكس الضمير العربي، ويذكر الحكومات العربية بواجباتها تجاه احترام هذه القيم ويدعو الشعوب إلى محاسبة حكوماتها.

وكان للاتحاد دور فى دعم نضال الشعوب والمواطنين فى الدول العربية منها تكوين لجنة قومية لمناصرة الثورة الفلسطينية في السبعينيات قامت بجمع الأموال دعماً للنضال الفلسطيني وتشجيع أعضاء الاتحاد للدفاع عن حقوق المسجونين المناضلين من أجل استقلال شعوبهم وممارسة أسلوب الدبلوماسية الهادئة للتضامن مع المحامين، ونقاباتهم المضطهدة أو أسلوب التعبئة السياسية ضد النظم التي لم تستجب لدبلوماسيته الهادئة .

ويرصد ”الخليج 365” الأوراق المطلوبة للانضمام لعضوية اتحاد المحامين العرب وهى كالاتى:

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- صورة كارنية المحاماة + الأصل للإطلاع.

- جدول عام أو ابتدائى أو استئناف أو نقض.

-عدد صورة شخصية 4X6.

- مبلغ 120 جنيه مصرى.

-التجديد سنوى يتم دفع 70 جنيه مصرى رسم تجديد.