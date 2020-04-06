شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة المعاناة والتضليل.. مقترح برلمانى لإنشاء بوابة إلكترونية لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، ووزيرة التضامن نفين القباج، بالعمل على إنشاء بوابة إلكترونية شاملة من الحكومة لخدمة كبار السن، متضمنة خدمات الكول سنتر للرد على الاستفسارات بشكل تقليدى وإلكترونى.

جاء ذلك، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أن كبار السن من أهالينا بمختلف محافظات مصر يتعرضون فى حالات كثيرة لمعاناة شديدة بشأن إنهاء الخدمات المقدمة لهم من مختلف الوزارات بالحكومة، والسبب الرئيسى فى كل هذه الأوضاع عدم توافر المعلومات الخاصة بطبيعة إنهاء مثل هذه الخدمات، وبالتالى تكون المعاناة والبيروقراطية من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية.

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ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن الدولة المصرية والحكومة حريصة على تقديم العديد من الخدمات لمختلف فئات المجتمع، خاصة كبار السن، وبالتالى لابد أن تكون المعلومات الكاملة وطرق الاستفادة والحصول على مثل هذه الخدمات من خلال بوابة إلكترونية شاملة توفر مثل هذه المعلومات والخطوات الواجب أتباعها من أجل النيل والحصول على هذه الخدمات، حتى لا تضيع الحقوق عليهم.

وأكد غلاب أن أزمة كورونا كشفت ضرورة مهمة بشأن كبار السن وأنهم أكثر عرضه لمثل هذه الأمراض، وبالتالى التيسير عليهم وأنهاء مصالحهم وخدماتهم بطرق سريعة ومتطورة وتكنولوجية ضرورة مهمة، وأول خطوة فى هذا الطريق هو توافر كل المعلومات للخدمات المقدمة علي بوابة إلكترونية شاملة تساعدهم فى التعرف عليهم وعدم الوقوع فريسه للمعاناة أو الإهمال، خاصة أصحاب المعاشات المختلفة.

واختتم حديثه بالتأكيد أن المعلومة الصحيحة توفر نصف الطريق نحو الإنجاز، ومن ثم المعاناة التى يتعرض لها كبار السن بشأن الخدمات المقدمة لهم من الحكومة، يتم القضاء عليها تدريجيا من خلال المعلومات والخطوات الصحيحة التى تسهل الطريق وتنجزه كثيرا عبر البوابة الإلكترونية الشاملة لتحقيق هذه الأهداف المنشودة.