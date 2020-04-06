أيمن أبو العلا يطالب بالاستغلال الأمثل لصندوق مخاطر الأطقم الطبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة الاستغلال الأمثل لصندوق المخاطر، الذى تضمنته قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم الأطقم الطبية فى ضوء دورها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث الجهود الكبيرة المبذولة، التى تلقى تقديرا واسعا من كل مؤسسات الدولة المصرية ومساندة لها ووصفهم بأنهم جيش مصر الأبيض.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا أن الاستغلال لابد أن يكون من جانب النقابات المعنية كنقابة الأطباء، وأن يتم السعى نحو أن يكون للصندوق دور مستمر وليس مؤقتا لمرحلة زمنية، ومن ثم التفكير فى عدد من الخدمات الإضافية لجموع الأطقم الطبيبة كوثيقة التأمين، والمعاشات الإضافية، على أن تحصل رسوم واستقطاعات هذه الخدمات من قبل الأعمال التى تتم فى الجهات المعنية.
ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى ضرورة السعى على أرض الواقع من قبل الجهات المعنية عن الأطقم الطبية لتحويل محنة كورونا إلي منحة لعموم الأطقم الطبية، والتغلب علي إشكاليات الماضي، مشيرًا إلي أن كافة مؤسسات الدولة المصرية وجموع المواطنين يدركون دورهم الفعال والضروري والواجب لمواجهة جميع التحديات التى تواجه المجتمع.
وأشاد "أبو العلا" بالدعم والمساندة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة السياسية المصرية لدور الأطقم الطبية المختلفة، والعمل علي زيادة بدل المهن الطبية، وصرف المكافأت الاستثنائية، فى إطار الدور والنموذج الجيد الذي تقدمه الدولة المصرية نحو المواجهة الشاملة لفيروس كورونا، مؤكدا أن الجهود المقدمة تستهدف صحة وسلامة المواطنين مهما كانت التحديات والتكلفة.
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