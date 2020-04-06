شكرا لقرائتكم خبر عن وحشية أردوغان .. اعتداء بالعصى على عمال امتنعوا عن العمل خوفًا من «كورونا» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقف العاملون بأحد المصانع التركية عن العمل بعد إصابة أحدهم بكورونا، مستندين إلى المادة الـ13 من قانون الصحة والأمن التي تسمح للعمال بالامتناع عن العمل

وفى فيديو نشره موقع تركيا الآن ، قال لهم مدير المصنع فخر الدين آكار إنه لا توجد أي حالات كورونا بالمصنع ،وإنه طبق جميع الإجراءات الاحترازية التي تنص عليها وزارة الصحة وطلب منهم الاستمرار في العمل.

واحتج العمال على ذلك ورفضوا العمل، فجاءت مجموعة في أيديها عصي وهجموا على العمال ،وشهد المكان حالة من الصراع والشجار إلى أن وصلت قوات الأمن.

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يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعمال بناء القصر الرئاسي بمقاطعة أخلاط في محافظة بدليس، رغم الظروف التي تمر بها بلاده والعالم أجمع لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال محافظ بدليس عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، فيصي أويانيق في المنشور الذي نشره على حسابه بـ"تويتر" ومعه صورة القصر: "يستمر بناء قصر أخلاط في بدليس بأقصى سرعة".