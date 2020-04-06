ماذا يحدث لو تخلف طلاب المدارس الدولية عن تقديم البحث؟ التعليم تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الطالب الذي لا يقدم المشروع البحثي في الموعد المحدد، بالمدارس الدولية، سيكون له دور ثان يتم تحديده قبل بدء العام الدراسي المقبل.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أنه على كل مدرسة أن تقوم بتصميم وإدارة ومتابعة المشاريع البحثية الخاصة بطلابها والاسترشاد بمعايير المشروعات البحثية التي تعلنها الوزارة.

وأوضحت انه سيتم تسليم النتيجة إلى الإدارة التعليمية لاعتمادها.​