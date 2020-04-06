بالأرقام.. نشاط ملحوظ في حركة تداول البضائع بميناء الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شهد ميناءي الإسكندرية والدخيلة، اليوم الاثنين، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والشحن والتفريغ، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناءين يعملان علي مدار الـ24 ساعة دون توقف، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن بلغ 30 سفينة تحمل بضائع إستراتيجية.

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وأضاف الغندور، أن كمية البضائع المتداولة بالميناء خلال الـ24 ساعة الماضية يقدر بـ528 ألف طن، بينهم 22 ألف طن بضائع جرى تصديرها للخارج وتشمل يوريا وبصل وبطاطس.

ولفت المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إلى أن مخزون الغلال بصوامع ومستودعات الميناء ارتفع إلى مليون طن، منوها إلى أنه جرى دخول وخروج 8900 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال 24 ساعة.

ومن جانبه، أكد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن كافة الجهات المعنية تواصل أعمال تعقيم وتطهير الأرصفة والمباني والسفن والوحدات البحرية والبضائع، للحد من انتشار فيروس كورونا.