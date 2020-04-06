الحكومة ترد على فيديو يزعم إصدار قرارات جديدة لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

نفى بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو يزعم إصدار مجلس الوزراء حزمة من إجراءات المرحلة الثالثة التي سيتم تطبيقها ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

حقائق:

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وقال البيات: الفيديو غير صحيح، ونؤكد أنه مزيف، ولا علاقة له على الإطلاق بمجلس الوزراء، ولم يتم اتخاذ أية إجراءات احترازية جديدة بخلاف المعلن عنها مسبقاً، وأنه في حال اتخاذ أية قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وتابع البيان: نشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الشائعة، ونهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.