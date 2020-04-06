ضبط 24 قضية احتكار وحجب سلع عن المواطنين في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
ضبطت مديرية أمن القليوبية، اليوم الاثنين، 24 قضية احتكار، وحجب سلع عن المواطنين، مستغلين أزمة فيروس كورونا، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
جرى ضبط قضايا مخالفات متنوعة بالصيدليات، ومحال بيع المستلزمات، وبيع كمامات مجهولة، ومغشوشة، وأدوية مجهولة المصدر، وبها تركيبات غير مسجلة بوزارة الصحة، وذلك خلال الفترة منذ بداية تطبيق قرار الحظر.
تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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