ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدارت، من ضبط شخصين؛ ضبط بحوزتهما مواد مخدرة في منطقة الدقي. كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن المتهمين لإحدهما معلومات جنائية مسجلة–مقيمان بمحافظة الجيزة، قاما بالإتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، حيث ضبط بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جرام–25 قرص مخدر لعقار التامول–مبلغ مالي–سلاح أبيض "مطواة" – هاتف محمول). بمواجهة المتهمين، أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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