بالصور- جامعة أسيوط تدعم مستشفى العزل الصحي في أبو تيج بـ14 طبيبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الاثنين، عن توجه فريق طبي من أبناء جامعة أسيوط، لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، مع بدء تشغيل العمل بمستشفى العزل في أبوتيج.

وأعرب رئيس جامعة أسيوط، عن فخره بمساهمة أطباء جامعة أسيوط في تلك المهمة الإنسانية الجليلة وتوجههم خارج نطاق الجامعة للمشاركة في علاج المصابين بالفيروس المستجد، وحرصهم على التواجد في مستشفيات العزل، مشيرًا إلى أن الفريق يعد ثاني فريق يتم تشكيله للمهمة ذاتها بعد توجه الفريق الأول للعمل بمستشفى العزل بإسنا.

وحرصت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على لقاء أعضاء الفريق الطبي قبل توجههم لمباشرة عملهم بمستشفى العزل الطبى بأبوتيج، وذلك تحت إشراف الجهات المختصة بوزارة الصحة، مؤكدة على ضرورة اتخاذ كافة سبل الوقاية ومكافحة العدوى خلال فترة عملهم وذلك وفق الضوابط التي أعلنتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وذلك للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن الفريق الطبي يضم 14 طبيباً من أعضاء هيئة تدريس الجامعة ومعاونيهم وهو ما يشكل جزء من الطاقم الطبي القائم بالعمل في مستشفى العزل بأبوتيج خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الفريق برئاسة الدكتور محمد إسماعيل الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، ويضم من قسم الرعاية المركزة الدكتور محمد فتحي، والدكتور مهند أحمد، والطبيبين مينا مدحت، وبولا فوزي، والدكتورة آلاء صلاح، والدكتورة علياء سلامة، والدكتورة شيماء على المدرسات المساعدات بقسم أمراض الصدر، والطبيبات سارة محمد وناريمان زغلول المعيدات بقسم الأمراض المتوطنة، والأخصائيتين بقسم الأمراض الباطنية هيام فتحي وماريا عادل وعلاء الدين محمد الطبيب المقيم بذات القسم، والطبيب أحمد عبد الرازق المعيد بقسم الأشعة التشخيصية.