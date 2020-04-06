تسجيل 637 وفاة جديدة في إسبانيا جراء كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 637 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 13055.
وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 135032 بعد أنكانت 130759 حالة أمس الأحد، أي بواقع 4273 إصابة جديدة.
وعلى الرغم من أن إسبانيا تسجل ثاني أعلى معدل وفيات في العالم بعد إيطاليا، إلاأن عدد حالات الوفاة اليومية استمر في الانخفاض منذ يوم الخميس الماضي الذي سجلت فيه 950 حالة وفاة.
وحتى صباح الاثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و274 ألفا، توفي منهم أكثر من 69 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 264 ألفا.
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