أعلنت أنستاسيا راكوفا، نائب عمدة موسكو أن 12 مريضا، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في وقت سابق، تماثلوا للشفاء خلال اليومين الأخيرين، لترتفع حصيلة المتعافين في موسكو إلى 210 أشخاص، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقالت راكوفا في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إن المتعافين الجدد قد غادرواالمستشفيات بعد أن أكدت الاختبارات الإضافية خلوهم من الفيروس.
وتعتبر العاصمة موسكو أكبر بؤرة لتفشي كورونا في روسيا، حيث ارتفعت حصيلة الإصابات في المدينة اليوم الاثنين بعد تسجيل 591 حالة جديدة، إلى 4484 حالةمن أصل 6343 حالة على نطاق البلاد كلها، كما سجلت في موسكو 29 وفاة من أصل 47 في عموم روسيا.
وكانت موسكو قد سبقت مناطق البلاد الأخرى في فرض تقييدات صارمة على تنقل المواطنين بهدف احتواء تفشي الوباء. وأكدت سلطات المدينة اليوم إن المستوى الحالي من الإجراءات التقييدية كاف، لكنها لم تستبعد تشديدها مستقبلا حال تدهور الوضع الوبائي.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو.. شفاء 210 من مرضى كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.