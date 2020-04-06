الصحة الإيرانية: 2274 إصابة جديدة بفيروس كورونا و136 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2274 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، و136 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لروسيا اليوم. ساعة الماضية، وفقًا لروسيا اليوم. وأضافت الوزارة في بيانها، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 60500 والوفيات إلى 3739، وأن 4083 مصابين بالفيروس في حالة صحية حرجة. إلى 60500 والوفيات إلى 3739، وأن 4083 مصابين بالفيروس في حالة صحية حرجة. ولفتت الوزارة إلى ارتفاع في عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس وبلغ 34.236.

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