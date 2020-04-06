كورونا.. 22 وفاة ومئات الإصابات في إندونيسيا والفلبين

أعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا والفلبين، تسجيل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا في كلا البلدين، ليرتفع إجمالي الوفيات في إندونيسيا إلى 209، بينما وصل في الفلبين إلى 163 وفاة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، إن بلاده سجلت في آخر 24 ساعة أكبر قفزة في عدد الإصابات المؤكدة بعد تشخيص 218 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2491، فيما تماثل

للشفاء 192 شخصا.

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في المقابل، أكد بيان لوزارة الصحة الفلبينية، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 3660، فيما تعافى 73 شخصا.

وحتى صباح الاثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و274 ألفا، توفي منهم أكثر من 69 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 264 ألفا.