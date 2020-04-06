الكويت تسجل أعلى إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، تسجيل أعلى إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، منذ ظهور الفيروس فى البلاد فى 24 فبراير الماضى، بواقع 109 حالات جديدة، ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى 665 حالة حتى الآن .



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند – في المؤتمر الصحفي الـ31، والذي عقد بمقر وزارة الصحة الكويتية – إن الحالات شملت 8 حالات مرتبطة السفر ، منها 5 لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر إلى إسبانيا، وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر إلى الولايات المتحدة، وجميعهم ممن تم إجلاؤهم من الخارج، بالإضافة

إلى حالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى إسبانيا .



وأضاف السند أنه بالنسبة للحالات المخالطة ، فقد بلغت 101 حالة ، وجميعها مخالطة لحالات تحت قيد التقصي الوبائي، بواقع 79 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و6 حالات لمقيمين من الجنسية الإيرانية، و6 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، و6 حالات لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، و3 حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية، بالإضافة إلى حالة واحدة لمقيم من الجنسية الفلبينية .



ولفت إلى أنه بالنسبة للحالات المحجوزة في غرفة العناية الفائقة، فقد بلغت 20 حالة، منها 7 حالات في وضع

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حرج، و13 حالة مستقرة، في حين استقر إجمالي من أنهوا فترة الحجر الصحي في مراكز الحجر المؤسسي المخصصة لهم، بعد القيام بجميع الإجراءات الوقائية عند 911 شخصا.

وأشار السند إلى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة، ارتفاعا في عدد حالات المخالطين، مشيرا كذلك إلى ارتفاع حالات المخالطين للحالات التي مازالت تحت قيد التقصى الوبائى.



وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تهدف لاحتواء انتشار الفيروس والقضاء عليه، والتوصية بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.



وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين حتى يوم أمس إلى 556 حالة.