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ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور على التلفزيون الرسمي، اليوم الاثنين، إن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس في البلاد بلغ 3739 حالة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس وصل إلى 60500.

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