أكثر من 50 ألف وفاة في أوروبا بفيروس كورونا

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة أكثر من 50 ألف شخص في أوروبا بينها قرابة 85% في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية، اليوم الاثنين، عند الساعة 09,45 ت غ.

وبتسجيلها وفاة 50209 أشخاص (من أصل 675580 إصابة)، أوروبا هي القارة الأكثر تأثراً بوباء كوفيد-19. وتُعدّ إيطاليا (15877) وإسبانيا (13055) الدولتين الأكثر تضرراً جراء المرض في العالم. وتسجّل فرنسا 8078 وفاة فيما أبلغت المملكة المتحدة عن 4934 وفاة.