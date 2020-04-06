مقتل 20 جندياً في هجوم إرهابي شمال مالي

قتل 20 عسكرياً مالياً على الأقل، اليوم الاثنين، في منطقة غاو في شمال مالي التي تشهد نزاعاً مسلحاً، في هجوم نسب لإرهابيين، كما أكد مسؤولون محليون.
وأكد مسؤول في بلدية بامبا رفض الكشف عن هويته في اتصال هاتفي "هاجم إرهابيون معسكر الجيش في بامبا في وقت مبكر صباحاً. قتل على الأقل 20 عسكرياً".
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