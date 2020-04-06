اليابان تسجل 289 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اليابان ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 3963 حالة، فيما كشفت عن اتجاه السلطات لاعلان حالة طوارئ في سبع محافظات على خلفية تفشي الجائحة. وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم، إنه جرى تسجيل 289 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 3963 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 95 حالة بعد تسجيل عشر حالات جديدة.

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