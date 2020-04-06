الكويت تسجل 109 إصابات جديدة بكورونا

سجّلت الكويت 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 665 حالة. وأعلنت، اليوم الإثنين، شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 103 حالات.

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