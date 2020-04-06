فلسطين تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع مجمل الإصابات إلى 226. وأضاف كمال الشخرة مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، أن جميع الحالات المصابة مستقرة، باستثناء أربع حالات تم إدخالها إلى العناية المركزة.

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