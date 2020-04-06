ألمانيا تقترب من تسجيل مئة ألف إصابة وأكثر من 1400 وفاة جراء كورونا

سجلت ألمانيا حتى قبل ظهر، اليوم الاثنين، 95900 إصابة على الأقل بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها 4600 حالة في غضون 24 ساعة، وذلك بحسب تحليل تجريه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استناداً إلى أحد بيانات مسجلة في الولايات الألمانية.

وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة حتى الآن في ألمانيا جراء الفيروس 1418 حالة على الأقل، بزيادة قدرها مئة حالة في غضون 24 ساعة.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات، حيث ارتفع لأكثر من 24300 إصابة، كما سجلت 383 حالة وفاة.

وجاء في المرتبة الثانية ولاية شمال الراين-ويستفاليا بتسجيلها أكثر من 20500 حالة إصابة و258 حالة وفاة على الأقل.

وبالقياس إلى كل مئة ألف نسمة، سجلت بافاريا أعلى معدل إصابات بواقع 186.2 إصابة لكل مئة ألف نسمة. ويبلغ متوسط المعدل على مستوى ألمانيا 115.4 حالة لكل مئة ألف نسمة.