النمسا تزيد الأموال المخصصة للشركات التي تعمل لفترات قصيرة لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة النمساوية، أمس الاثنين، زيادة حجم الأموال المتاحة للشركات التي بدأت في اتخاذ سياسات العمل لفترات قصيرة، بمقدار ثلاثة أضعاف، في محاولة منها لتقليل أعبائها المالية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وجدير بالذكر أن العمل لفترات قصيرة هو تخفيض مؤقت لساعات العمل مع تخفيض مقابل في حجم الأجور؛ وتقوم الحكومة بتعويض خسارة أجور الموظفين بصورة جزئية.

وقال كل من وزير المالية جيرنوت بلوميل ووزيرة العمل كريستين أشباخر، إنه من المقرر أن يتم رفع المبلغ المتاح إلى نحو 3 مليارات يورو ، بحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء النمساوية (إيه بي إيه).

ونقل التقرير عن أشباخر القول إن "العمل لفترات قصيرة المرتبط بفيروس كورونا، أنقذ نحو 400 ألف وظيفة في النمسا حتى الآن"، مضيفاً أن هناك نحو 23 ألف طلب تم تقديمها أعتباراً من يوم الجمعة.

ويوجد حالياً في النمسا نحو 12 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 200 حالة وفاة.