قبرص تسجل 20 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت قبرص، اليوم الإثنين، عشرين إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 446 مصاباً، بينهم 10 في القواعد البريطانية.
وذكرت وكالة أنباء قبرص، أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين لقوا حتفهم جراء تفشي الوباء ارتفع إلى 13 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر 76 عاماً.
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