قصف مجمع للشركات النفطية جنوب بغداد

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الاثنين، بأن مجهولين قصفوا بالصواريخ مجمعاً للشركات المتخصصة في مجال النفط والطاقة في منطقة البرجسية في محافظة البصرة جنوبي بغداد.

وقالت المصادر: إن «ثلاثة صواريخ سقطت اليوم على مجمع شركات متخصصة في مجال الطاقة والنفط، أجنبية وعربية وعراقية، في منطقة بئر 20 في البرجسية بمحافظة البصرة، من دون تسجيل إصابات».

وذكرت أن القوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث، وعثرت على منصتي إطلاق، ويجري حالياً تحقيق حول الحادث.