اخبار العالم

قصف مجمع للشركات النفطية جنوب بغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الاثنين، بأن مجهولين قصفوا بالصواريخ مجمعاً للشركات المتخصصة في مجال النفط والطاقة في منطقة البرجسية في محافظة البصرة جنوبي بغداد.

وقالت المصادر: إن «ثلاثة صواريخ سقطت اليوم على مجمع شركات متخصصة في مجال الطاقة والنفط، أجنبية وعربية وعراقية، في منطقة بئر 20 في البرجسية بمحافظة البصرة، من دون تسجيل إصابات».

وذكرت أن القوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث، وعثرت على منصتي إطلاق، ويجري حالياً تحقيق حول الحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصف مجمع للشركات النفطية جنوب بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا