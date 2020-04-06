ألمانيا تعتزم إقرار مساعدات للشركات المتوسطة لمواجهة أزمة كورونا

تعتزم الحكومة الألمانية إقرار مساعدات إضافية واسعة النطاق للشركات المتوسطة على وجه الخصوص لدعمها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر مطلعة في الحكومة، اليوم الاثنين، أن مجلس الوزراء الألماني سيقر اليوم برنامج قروض إضافية.
وبحسب البيانات، فإن البرنامج يهدف إلى تحسين شروط الاقتراض، حيث ستحصل الشركات المأزومة على ضمانات اقتراض من الدولة بنسبة مئة في المئة لفترة محدودة.
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