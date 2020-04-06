تايوان تسجل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت تايوان اليوم الاثنين تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة 373 حالة. ومن بين الحالات خمس حالات وفاة بالفيروس بجانب شفاء 57 حالة. وشملت الحالات العشر المصابة الجديدة تسعة تايوانيين قادمين من الخارج، وصبي 4 أعوام. وقد دفعت إصابة الصبي بالفيروس السلطات لإغلاق الحضانات في شمال تايوان حتى 15 أبريل الجاري. Advertisements ومن ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء المركزية أن عددا من الشركات الخاصة طالبت موظفيها الذين سافروا إلى أى مكان حتى الأسبوع الماضي بالعمل في المنزل.

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