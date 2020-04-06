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إغلاق مستشفى بالهند بعد إصابة كوادر فيها بكورونا

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أعلنت السلطات الهندية، اليوم الإثنين، إغلاق مستشفى بمدينة مومباي، والإعلان عن أنها بؤرة تفشي لفيروس .
ونقلت شبكة ان دي تي في  عن السلطات القول، إنه تم اكتشاف إصابة 26 ممرضاً وثلاث أطباء  في المستشفى  بالفيروس.
وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم إن " النضج والجدية" اللتين أظهرهما المواطنون أثناء الإغلاق لوقف تفشي فيروس كورونا غير مسبوقين.

ويأتي هذا التصريح بعد يوم من قيام الملايين في أنحاء البلاد بإطفاء الأنوار غير الضرورية وإشعال الشموع بعد دعوة مودي لهم بإظهار التضامن مع معركة البلاد ضد فيروس كورونا.

وقال مودي في خطاب لأعضاء حزب بهاراتيا جاناتا بمناسبة الذكرى الـ40 لتأسيس الحزب " سوف تكون معركة طويلة، ليس علينا أن نضجر، عزيمتنا سوف تنتصر في المعركة ضد هذا الوباء".


ويشار إلى أن حصيلة حالات الوفاة بالفيروس في الهند تجاوزت مئة حالة، بالاضافة إلى أكثر من 4000 حالة إصابة.

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