رشيد الوالي يوجه المقبلين على الباكالوريا إلى خدمة أطلقتها المؤسسة المغربية للطالب- فيديو

وجه الفنان رشيد الوالي التلاميذ، المرشحين للامتحانات البكالوريا، إلى مبادرة تقدمها المؤسسة المغربية للطالب، بغرض مراجعة دروسهم جماعيا عن بعد، في ظل إجراءات حالة الطوارئ الصحية.

وشارك الوالي، أخيرا، فيديو يوضح فيه الخدمة، التي تتيحها المؤسسة المنخرط فيها لتلاميذ الباكالوربا، موضحا أن المؤسسة المغربية للطالب، تعمل عادة على توفير الظروف للتلاميذ المحتاجين ماديا من أصحاب النقاط العالية في البكالوريا، والإشراف على اتمام دراستهم الجامعية.

وأضاف الوالي أن التلاميذ، الذين حققوا معدلات عالية في البكالوريا سابقا، بإشراف من المؤسسة، سيشاركون شروحات الدروس، والإجابة عن أسئلة المقبلين عن الامتحانات، من خلال صفحتها على فايسبوك.

وسخر الوالي نفسه في ظروف كورونا للتشجيع على حملات التضامن بمختلف أشكاله، والمشاركة في حملات التوعية، في إطار توحيد صفوف المجتمع لمواجهة تفشي الجائحة في المغرب.