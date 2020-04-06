طنجة.. عمال في منطقة صناعية ينتظرون نتيجة التحاليل لاختلاطهم بمصابة بـ”كورونا”

علم موقع “اليوم 24″، من مصادر متطابقة، أن مستشفى محمد الخامس في طنجة، استقبل 3 أشخاص على الأقل، يعملون في مصنع للنسيج، موجود في المنطقة الصناعية اجزناية، بعد مخالطتهم لامرأة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب مصادر “اليوم 24″، فإن المشتبه في إصابتهم بـ”كوفيد 19″، جرى أخذ عينات لهم، ووضعهم رهن تدابير الحجر الصحي في المستشفى المذكور، في انتظار نتيجة التحاليل المخبرية.

وأضافت المصادر ذاته، أن الحالات المشكوك فيها، خالطت عاملة مصابة بـ”كورونا”، تنحدر من وزان، وتشتغل في معمل للنسيج في منطقة اجزناية في طنجة.