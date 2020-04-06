أشرف الفنان، أحمد شوقي، على عملية توزيع قفف تضامنية للأسر المحتاجة، في ظل حاجتها للدعم، والبقاء في منازلها نتيجة الظروف، التي فرضتها جائحة كورونا.
ويقف خلف مبادرة توزيع 500 قفة على الأسر المحتاجة في مدنتي طنجة، وتطوان، التي انطلقت، الأسبوع الماضي، أحمد شوقي، وصديقه رجل الأعمال المغربي في بريطانيا، وبطل رياضة الكيغ بوكسينغ سابقا، أحمد الشاه.
واختار الفنان أحمد شوقي، وشريكه في المبادرة إيصال الإعانات إلى منازل المحتاجين، لتجنب هؤلاء مغادرتهم لها في ظرف يستوجب مكوثهم فيها.
وأشرف أحمد شوقي، وصديقه مباشرة على الخطوة التضامينة، بدءً من المساعدة في إعداد القفة، التي تتكون من مواد غذائية أساسية، إلى توزيعها.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد شوقي ورجل أعمال يساعدان 500 أسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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