طنجة.. نائبة رئيس مقاطعة مغوغة تتطوع لتعقيم الشوارع والأحياء رفقة عمال النظافة

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تطوعت فاطمة الرطيطبي، نائبة رئيس مقاطعة مغوغة، المكلفة بالنظافة والبيئة والصحة العامة، ليلة أول أمس السبت/الأحد، رفقة عمال النظافة، من أجل تعقيم شوارع، وأحياء المقاطعة، والتحسيس بأهمية اتباع تعليمات شروط النظافة، وفق التعليمات الرسمية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكتبت الرطيطبي في تدوينة على حسابها في موقع التواصل: “شرف لي خدمة المواطن في السراء والضراء، بصفتي نائبة لرئيس مقاطعة مغوغة مكلفة بالنظافة والبيئة والصحة العامة، وستبقى مثل هذه المناسبات راسخة في الذاكرة”.
وطلبت الرطيطبي من المواطنين، في تدوينتها، البقاء في منازلهم، تنفيذا للحجر الصحي، واتباع شروط النظافة، وفق التعليمات الرسمية.
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