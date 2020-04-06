طنجة.. لحظة نقل حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كوفيد-19 إلى مستشفى القرطبي – فيديو

فيديو: يونس الميموني

نقلت سيارة إسعاف، أمس الأحد، في طنجة، شابة من منطقة “بلاصا طورو” إلى مستشفى القرطبي، للاشتباه في إصابتها بفيروس كورنا المستجد.

وكشفت مصادر لـ”اليوم 24″ أن الشابة، البالغة من العمر 20 سنة، ظهرت عليها أعراض شبيهة بـ”كوفيد19″، إذ تم أخذ عينات لها في مستشفى دوق دي طوفار، قصد التحليل، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى القرطبي رهن الحجر الصحي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن أب الشابة أصيب بالفيروس التاجي، قبل حوالي يومين، ويوجد في مستشفى محمد السادس في حالة صحية مستقرة، إذ من المرجح أن تكون العدوى قد انتتقلت إليها عن طريقه، في حال ما إذا كانت التحليلة إيجابية.