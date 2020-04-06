الأسواق المالية الآسيوية تشهد انتعاشا مع تراجع وفيات الفيروس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت الأسواق المالية الآسيوية اليوم الإثنين، في بداية أسبوعها، انتعاشا ملحوظا نتيجة تراجع أعداد الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، في الدول الأوروبية، وتدني أسعار النفط بعد إرجاء اجتماع مقرر لمنظمة أوبك ودول شريكة.

وظهرت بارقة أمل في أوروبا، التي تسجّل أكبر عدد من الوفيات جراء وباء كوفيد-19، إذ بدأ عدد الضحايا يتراجع في أكثر الدول تضررا من الفيروس، وهي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، ما بعث الأمل في أن يكون الوباء بدأ ينحسر في هذه القارة.

وأثار ذلك ارتياحا في الأسواق المالية العالمية، بالرغم من استمرار أجواء القلق.

وكذلك أحصت كوريا الجنوبية أدنى عدد من الإصابات الجديدة منذ ستة أسابيع، كما تراجع عدد الإصابات الجديدة في أستراليا أيضا، فيما تترقب الولايات المتحدة أسبوعا صعبا للغاية باعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وارتفعت بورصات طوكيو وسيدني ومانيلا بأكثر من 4% فيما ارتفعت بورصات سيول وسنغافورة بحوالى 4%. وبلغت نسبة الارتفاع أكثر من 2% في هونغ كونغ وجاكرتا و1.6% في تايبيه.

وفي أوروبا، ارتفعت بورصة لندن بأكثر من 2% في أولى التداولات وبورصة فرانكفورت بأكثر من 4%، وبورصة باريس بأكثر من 3%.

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وقال الخبير الاقتصادي في البنك الوطني الأسترالي، تاباس ستريكلاند، إن "اهتمام الأسواق سينتقل الآن إلى سبل الخروج من تدابير الإغلاق وإلى أي مدى يمكن رفع إجراءات الحجر المنزلي بدون المجازفة بحصول موجة إصابات جديدة".

وقالت الخبيرة الاقتصادية ليندسي بييغزا من شركة "ستيفل نيكولاوس" لتلفزيون "بلومبرغ" أنها تأمل أن تتم السيطرة على الأزمة وأن يُعاد فتح الاقتصاد الأميركي "بحلول نهاية نيسان/أبريل أو مطلع أيار/مايو".

وسيبقى الاهتمام موجها هذا الأسبوع إلى الاجتماع المقرر لمنظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجين كبار من خارجها، بهدف إيجاد حل للركود المخيم في السوق النفطية على وقع وباء كوفيد-19 وحرب الأسعار بين الرياض وموسكو.

وسيتيح هذا الاجتماع الطارئ عبر دائرة الفيديو بحث خفض كبير للإنتاج بمستوى 10 ملايين برميل في اليوم، وهو ما طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة.

وبعدما كان من المقرر عقد الاجتماع الإثنين، تم تأجيله إلى الخميس وسط شكوك حول مشاركة الولايات المتحدة فيه، ما سدد ضربة للمستثمرين.

وعاودت أسعار النفط التراجع الإثنين في الأسواق الآسيوية وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط قرابة الساعة 7.30 ت غ بنسبة 1.27% إلى 27,98 دولارا، فيما خسر برنت بحر الشمال 1.08% إلى 33.74 دولارا.