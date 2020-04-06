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شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تجدد التأكيد على خلو اليمن من كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 6 أبريل 2020
جددت منظمة الصحة العالمية، التاكيد ان اليمن هو البلد الوحيد في إقليم الشرق الأوسط الذي لم يسجل أي حالة إصابة حتى الآن.
وأكد ممثل المنظمة في اليمن ألطف موساني إن المختبرات المركزية في صنعاء وعدن تعمل بشكل جيد ويتم إجراء الفحوصات للحالات المشتبهة يومياً ولم تسجل أي حالة إصابة.
وبين أنه تم فحص أكثر من 150 حالة اشتباه ولم يظهر علي أي منها فيروس كورونا.
مشيرا إلى أن نحو 333 فريق استجابة سريع يعمل بشكل مستمر للتحقق من كل البلاغات.
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