شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة تعز تدين القصف الهمجي الحوثي الذي استهدف مبنى الإصلاحية المركزية والان مع التفاصيل

الإثنين 6 أبريل 2020 أدانت إدارة عام شرطة محافظة تعز القصف الإجرامي الذي شنته مليشيات الحوثي الإنقلابية الإجرامية على مبنى الإصلاحية المركزية وراح ضحيته ٦شهيدات بينهن طفلة كانت في زيارة لوالدتها كما ارتفع عدد الإصابات إلى ٢٣ إصابة من النزيلات حالة ٢ منها خطرة.

وأعربت شرطة تعز عن أسفها العميق جراء هذا القصف والذي يكشف الوجه الإجرامي لهذه المليشيات ويكشف القبح الذي تنتهجه في استهداف الأبرياء والآمنين من المدنيين. Advertisements حيث أكدت شرطة تعز أن هذه الجريمة تعتبر إستهدافا للضمير الإنساني وخرقا لكل الإتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تجرم استهداف الأبرياء والمناطق السكنية. ودعت شرطة تعز جميع المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية وجميع الناشطين الحقوقيين والإعلاميين إلى إدانة هذا القصف الإجرامي وكشف وتعرية هذه المليشيات التي لا تراعي حرمة ولا تأبه لسفك الدماء البريئة ضاربة على كل الإتفاقيات والمعاهدات.

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