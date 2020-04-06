الأسواق الآسيوية تنتعش

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:37 مساءً, 6 أبريل 2020 م المناطق - الرياض بدأت الأسواق المالية الآسيوية اليوم بانتعاش على وقع تراجع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجدّ في نهاية الأسبوع في أوروبا.

فقد ارتفعت بورصات طوكيو وسيدني ومانيلا بأكثر من 4 % فيما ارتفعت بورصات سيئول وسنغافورة بحوالى 4 %.

وبلغت نسبة الارتفاع أكثر من 2 % في هونغ كونغ وجاكرتا و 1,6% في تايبيه

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