شكرا لقرائتكم خبر عن 637 حالة وفاة بفيروس كورونا في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية اليوم الاثنين تسجيل 637 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 13055 حالة. كما أضافت السلطات أن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 135032 حالة.

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