شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 954 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد المصابين في روسيا بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 6343 شخصًا بعد تسجيلها 954 إصابة جديدة.

وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان له إن حالات الوفاة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 47 حالة وفاة.

وأضاف أن عدد الاصابات في موسكو وحدها بلغ 4484 حالةً بعد تسجيل 590 إصابة جديدة بكورونا بينهم 30 طفلًا.